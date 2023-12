Das Wetter: Bewölkt mit Schauern, nur wenig Sonne

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit Regenschauern. Die Sonne kommt nur kurz durch. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Auch in der Nacht regnerisch, in Unterfranken klar bei 5 bis 1 Grad. Morgen und am Freitag weiterhin stark bewölkt mit Regen; ab dem Nachmittag ist in höheren Lagen Schnee dabei. Am Samstag trocken, an den Alpen recht freundlich. Höchstwerte 2 bis 8 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 15:00 Uhr