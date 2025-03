Das Wetter: Bewölkt mit Schauern bei maximal 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst überwiegend bewölkt, teils auch neblig-trüb mit einzelnen Schauern. Im Tagesverlauf auch kurze sonnige Abschnitte, aber auch weitere Schauer oder Gewitter bei maximal 11 bis 16 Grad. In Unterfranken meist trocken. In der kommenden Nacht von Nordwesten her örtlich Regen bei Werten zwischen 7 und 2 Grad. Morgen im Laufe des Tages von Norden nach Süden gebietsweise Regen. Am Donnerstag freundlich und am Freitag oft sonnig. Temperaturen dann 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 07:00 Uhr