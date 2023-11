Das Wetter: Bewölkt mit Regenfällen bei maximal 10 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs im Südosten noch Auflockerungen. Sonst bewölkt mit Regen bei 10 bis 17 Grad. In der Nacht in Franken teils klar, im übrigen Bayern weitere Regenfälle. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen bewölkt und in Süd- und Ostbayern Regen. Am Wochenende teils bewölkt, teils freundlich, im Süden auch länger sonnig; vereinzelt Schauer. Höchstwerte 6 bis 13 Grad, in den Nächten örtlich Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 12:00 Uhr