Das Wetter: Bewölkt mit Regenfällen, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und von Südwesten her teils länger anhaltende Regenfälle. Die Tageshöchstwerte: 5 bis 10 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Tauwetter im Allgäu. In der Nacht weiter Regen, die Werte gehen auf 7 bis 3 Grad zurück. Auch in den nächsten Tagen meist Wolken mit Niederschlägen. Am Donnerstagnachmittag sinkt die Schneefallgrenze bis auf 500 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 15:00 Uhr