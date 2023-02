Das Wetter: Bewölkt mit Regen, windig bei 8 bis 11 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Sozialverband VdK fordert Rechtsanspruch auf Tagespflege

Berlin: Der Sozialverband VdK fordert einen Rechtsanspruch auf Tagespflege. VdK-Präsidentin Bentele sagte der "Bild am Sonntag", dieser solle vergleichbar sein mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Etwa 2,2 Millionen pflegende Angehörige würden derzeit nicht arbeiten oder seien in Teilzeit beschäftigt. Wenn diese Menschen für ihre Angehörigen einen Platz in der Tagespflege hätten, wäre es für sie ein Leichtes, zwei Stunden am Tag zu arbeiten oder die Teilzeit aufzustocken. Das, so Bentele, würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken und zudem Einkommenssteuern und Sozialversicherungsbeiträge in die Kassen spülen. Die pflege-politische Sprecherin in der FDP-Fraktion, Westig, fordert zudem mehr Kurzzeitpflegeplätze, um pflegenden Angehörigen eine Auszeit zu verschaffen. Sie schlägt vor, unwirtschaftliche Krankenhäuser nicht zu schließen, sondern für die Kurzzeitpflege umzuwidmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2023 08:00 Uhr