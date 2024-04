Das Wetter: Bewölkt mit Regen und Schnee bei maximal 4 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und zeitweise Niederschläge, teils als Regen- und Graupelschauer, bis in tiefe Lagen herab kann es schneien. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten in Franken. Zwischendurch Regen- und Graupelschauer, mitunter Schnee bis in die Niederungen. Tageshöchstwerte zwischen 4 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 06:00 Uhr