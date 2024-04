Das Wetter: bewölkt mit Regen und Schne

Das Wetter in Bayern: Bei höchstens 4 bis 8 Grad bewölkt mit Regen- und Graupelschauern. Bis in tieferen Lagen kann es auch schneien. In der Nacht leichter Frost, im Westen und Süden fällt noch einmal Regen oder Schnee. In den kommenden Tagen ähnlich wie heute, im nördlichen Franken kann es aber auch sonnige Abschnitte geben. Tageshöchstwerte 4 bis 10 Grad, in den Nächten teils Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 10:00 Uhr