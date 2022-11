Das Wetter: Bewölkt mit Regen, örtlich auch Schnee, bis 8 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Politiker üben harsche Kritik an FIFA-Verbot der "One Love"-Binde

Berlin: Nach dem Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar gibt es weiter scharfe Kritik an der Entscheidung des Weltfußballverbands. Außenministerin Baerbock sagte, jedes Kind lerne in der F-Jugend, dass Fußball nur mit Fair Play und Vielfalt funktioniere. Wenn internationale Sportfunktionäre das wegzensierten, dann machten sie den Fußball kaputt. Innenministerin Faeser nannte das Vorgehen des Weltfußballverbands "sehr befremdlich". Weitere Politiker wie die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Alt, kritisierten, der DFB habe sich dem Druck der FIFA gebeugt. Der ARD-Fußballexperte und Ex-Nationalspieler Hitzlsperger sprach am Abend von einer Machtdemonstration. Die Entscheidung habe ihn "sehr, sehr irritiert", so Hitzlsperger wörtlich. Deutschlands Kapitän Neuer wird morgen beim Spiel gegen Japan nach der Androhung von Sanktionen nicht mit der "One Love"-Binde auflaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 06:00 Uhr