Das Wetter: Bewölkt mit Regen, im Südosten etwas Sonne; maximal 5 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt. Zunächst fällt in Franken, später vielerorts Regen. Im Südosten Bayerns bis zum Abend meist trocken mit etwas Sonne zwischendurch. Höchstwerte in Franken und Schwaben 5 bis 10, sonst 10 und 15 Grad. In den nächsten Tagen weiter meist bewölkt und zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Ab und zu sonnige Abschnitte, Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2025 06:00 Uhr