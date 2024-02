Das Wetter: Bewölkt mit Regen bei maximal 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt mit Wind und zeitweise Regen bei Höchstwerten von 5 bis 10 Grad. Später klingt der Regen von Westen her ab. In der Nacht mal klar, mal bewölkt bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen ähnlich. Am Faschingsdienstag meist trocken und besonders in Südbayern freundlich. Am Aschermittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 06:00 Uhr