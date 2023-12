Das Wetter: Bewölkt mit Regen bei 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und von Südwesten her teils länger anhaltender Regen bei 5 bis 10 Grad. Für das Allgäu liegt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen starken Tauwetters vor. In der Nacht weiter Regen und Tiefstwerte um 6 Grad. Bis Freitag weiter Wolken und Regen. Ab Donnerstagnachmittag mit 2 bis 7 Grad kühler. die Schneefallgrenze sinkt von Norden her langsam auf bis zu 500 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 12:00 Uhr