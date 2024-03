Das Wetter: Bewölkt mit etwas Sonne, Regen- und Graupelschauern

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit nur kurzen sonnigen Abschnitten. Zwischendurch Regen- und Graupelschauer, in höheren Lagen auch Schnee. Dabei ein lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad. Kommende Nacht letzte Schauer bei 3 bis -3 Grad. Morgen meist trocken und besonders im Süden längerer Sonnenschein. Am Dienstag überall häufig sonnig. Am Mittwoch anfangs freundlich, später von Westen her Schauer. Die Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 15:00 Uhr