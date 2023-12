Das Wetter: bewölkt mit etwas Regen und lebhaftem Wind bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit etwas Regen und lebhaftem Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes sowie vor Stark- und Dauerregen im Mittelgebirge Ostbayerns. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. Auch kommende Nacht gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen südlich der Donau freundlicher. Sonst weiter bewölkt und etwas Regen. Höchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 12:30 Uhr