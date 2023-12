Das Wetter: Bewölkt mit etwas Regen oder Schnee, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt, nur kurzzeitig Auflockerungen. In Alpennähe anfangs Schnee oder Regen und Schneeregen, später von Nordwesten her Regen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht lassen Regen oder Schnee nach, Tiefstwerte um 2 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen weitgehend trocken und teils bewölkt, teils freundlich; vor allem an den Alpen am Sonntag und Montag oft sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 09:45 Uhr