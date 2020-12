Das Wetter: Bewölkt, in Alpennähe langsam freundlicher, Höchstwerte -2 bis +4 Grad

Regierungskoalition in Bayern streitet über Corona-Strategie

München: In der bayerischen Regierungskoalition herrscht offenbar Uneinigkeit über die Corona-Strategie. Der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger kritisierte am Rande einer Ausschusssitzung im Landtag die gestern beschlossene Verlängerung des geltenden Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar als verfrüht. Er will die bundesweiten Beschlüsse zwar "zähneknirschend" mittragen, aber "quasi mit einem Fingerschnippen" den halben Januar dicht zu machen, sei nicht angemessen. Aiwanger warnte außerdem vor weiteren Verschärfungen und Eingriffen in Wirtschaftsbereiche. Ministerpräsident Söder brachte dagegen erneut konsequentere Maßnahmen ins Spiel. Auf einer Pressekonferenz in Passau forderte er, dass die mit Corona zusammenhängenden Todesfälle stärker in die Debatte mit einfließen. Dass diese häufig nur als statistische Größe wahrgenommen würden, nannte er eine "ethische Kapitulation". Falls die Infektionszahlen nicht sinken, will er über strengere Kontaktbeschränkungen an Silvester nachdenken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.12.2020 12:45 Uhr