Das Wetter: Bewölkt, im Süden etwas Regen bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Süden örtlich Regen. In Franken lockert es am Nachmittag auf. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen wechselhaft, teils neblig-trüb, teils sonnig. Am Dienstag im Süden freundlich, im Norden meist bewölkt und gebietsweise Regen. Am Mittwoch bedeckt und gebietsweise Regen. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 06:00 Uhr