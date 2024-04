Das Wetter: Bewölkt, gebietsweise Regen, bei 9 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer, besonders in Unterfranken. Auch an den Alpen öfter Regen. Lebhafter bis stark auffrischender Wind, bei höchstens 9 bis 18 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und windig. Vereinzelt Schauer. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Am Donnerstag noch etwas wärmer

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 06:00 Uhr