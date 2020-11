Das Wetter: Bewölkt, gebietsweise Regen, 12 bis 16 Grad

Kanzler Kurz will islamistische Terroristen "ausforschen und jagen"

Wien: Nach dem Anschlag hat Österreichs Kanzler Kurz versprochen, islamistische Terroristen unnachgiebig zu verfolgen. In einer Rede an die Nation sagte Kurz, man werde die Täter- so wörtlich- ausforschen und jagen. Nach seinen Worten handelt es sich um einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei. Der Kanzler betonte, das Attentat von Wien sei Ausdruck des Hasses auf europäische Grundwerte und die freie Gesellschaft. Auch Österreichs Bundespräsident van der Bellen hob hervor, man werde nicht klein beigeben. Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts mit einer dreitägigen Staatstrauer. Am Mittag gedachte das Land in einer Schweigeminute der Opfer. Bei dem Attentat gestern Abend sind mindestens vier Passanten getötet worden. 17 Menschen liegen mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus. Ein Attentäter wurde von der Polizei erschossen. Laut Innenminister Nehammer war er gebürtiger Wiener mit nordmazedonischen Wurzeln. Er hatte eine Haftstrafe verbüßt, weil er sich der Terrormiliz "IS" anschließen wollte. Mindestens ein weiterer Täter ist noch auf der Flucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 13:00 Uhr