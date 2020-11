Das Wetter: Bewölkt bis trüb, nur an den Alpen ab und zu sonnig

Gewaltsame Corona-Proteste in Italien und Spanien

Rom: In Italien und Spanien hat es erneut gewaltsame Proteste gegen die verschärften Corona-Maßnahmen gegeben. In Rom warfen Demonstranten in der Innenstadt mit Flaschen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei löste die Versammlung auf und ging mit Schlagstöcken gegen die Randalierer vor. Auch eine zweite Protestaktion endete mit Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Schon in den vergangenen Tagen war es bei Protesten in Florenz, Mailand, Neapel und Turin zu Gewalt gekommen. Ausschreitungen gab es vergangene Nacht auch bei mehreren Demonstrationen in Spanien. In Barcelona lieferten sich hunderte Menschen und die Polizei bis spät in die Nacht Straßenschlachten. Im Fernsehen waren brennende Müllcontainer und geplünderten Geschäfte zu sehen. Auch in Bilbao, Burgos, Santander und Valencia gab es Unruhen. Mindestens 36 Menschen wurden verletzt. ,

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.11.2020 08:30 Uhr