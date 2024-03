Das Wetter: bewölkt, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Später vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. Kommende Nacht letzte Schauer in Franken, zum Morgen hin Regen in Unterfranken. Tiefstwerte um 9 Grad Morgen und in den folgenden Tagen wechselhaft mit lebhaftem Wind. In Unterfranken und an den Alpen morgen schauerartiger Regen. Am Dienstag besonders im Süden freundlicher. Höchstwerte von 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 12:00 Uhr