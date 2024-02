Das Wetter: Bewölkt, aber weitgehend trocken bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig bei maximal 7 bis 12 Grad. Nur noch vereinzelt Regen, manchmal kommt auch die Sonne durch. In der Nacht wieder regnerisch, Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ähnlich wie heute. Am Mittwoch im Süden und in der Mitte freundlicher, am Donnerstag wieder überall Wolken und Regen. In den Nächten teilweise Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 12:00 Uhr