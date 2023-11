Das Wetter: Bewökt und Schneefall

Das Wetter in Bayern: Im Norden wechselnd bewölkt, gelegentlich sonnig, nur vereinzelt Schnee. In übrigen Bayern stark bewölkt und länger anhaltender Schneefall. Am Nachmittag an den Alpen auch Regen. Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad. Morgen und am Samstag meist trüb und Schneefall, am Sonntag gebietsweise freundlicher. In den Nächten teils strenger Frost, Tageswerte zwischen minus 2 und 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 10:45 Uhr