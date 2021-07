Das Wetter: Besonders in Schwaben und Oberbayern immer wieder Regen

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils gewittriger Regen; in Schwaben und dem südlichen Mittelfranken mitunter länger anhaltende Regenfälle. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Tagsüber besonders in Teilen Schwabens und Oberbayerns immer wieder Regen und Gewitter. Auch sonst unbeständig mit Sonne, aber auch Schauern. Höchstwerte 16 bis 25 Grad. Freitag und Samstag ähnlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 23:00 Uhr