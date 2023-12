Das Wetter: Besonders in Alpennähe Regen, Höchstwerte 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe stark bewölkt und Regen. Sonst auch freundliche Abschnitte und nur vereinzelte Schauer bei 6 bis 13 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, vor allem am westlichen Alpenrand. Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen viele Wolken und zeitweise Regen bei 1 bis 10 Grad. In den Nächten 7 bis 1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 12:45 Uhr