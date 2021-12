Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es bedeckt und regnerisch, im Osten fällt anfangs teils noch Schnee oder gefrierender Regen mit Glätte. Bei böigem Südwestwind wird es milder, bei Temperaturen von plus 1 bis 7 Grad. Morgen und am Montag wechselhaft mit vereinzelten Schneeschauer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2021 06:00 Uhr