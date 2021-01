Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Morgen weitgehend trocken und überwiegend bewölkt. Sonnig am ehesten am westlichen Alpenrand, bei maximal minus sechs Grad. Die Aussichten bis zum Start der neuen Woche: Am Sonntag von Westen her Schneefall. Am Montag bewölkt, erst etwas Schnee und etwas milder. Und am Dienstag bewölkt und vereinzelt Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 06:00 Uhr