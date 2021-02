Das Wetter Bayern: teils sonnig, teils bewölkt bei maximal 4 bis 9 Grad

Vizekanzler Scholz fordert einheitliches Vorgehen bei Lockerungen

Berlin: Vor der Bund-Länder-Konferenz in der kommenden Woche nimmt die Debatte um Lockerungen an Fahrt auf. Bereits am kommenden Montag, am 1. März treten in den Bundesländern verschiedene Lockerungen in Kraft. Angesichts dessen hat Vizekanzler Scholz nun ein gemeinsames Vorgehen angemahnt. Im Deutschlandfunk sagte er wörtlich: "Ich bestehe darauf, dass wir hier eine gemeinschaftliche Führungsleistung in Deutschland zustande bringen." Teil eines solchen Plans könnte laut Scholz sein, großflächig zu testen. Außerdem forderte er die Bereitschaft, lokal wieder schärfe Maßnahmen zu ergreifen, sollten die Infektionszahlen dort wieder steigen. Bayerns Ministerpräsident Söder schlägt beim Thema Schnelltests Pilotprojekte in den Kommunen vor. Dem Straubinger Tagblatt sagte er außerdem, bei einem Inzidenzwert unter 35 halte er mehr Kontakte für verantwortbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 10:15 Uhr