Das Wetter: Auch morgen und übermorgen sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend klar. Tiefstwerte 10 bis 1 Grad. Vereinzelt Bodenfrost. Morgen und Mittwoch weiterhin sonnig mit wenigen Wolken bei 17 bis 25 Grad. Nur an den Alpen könnte es regnen. Es bleibt windig. Donnerstag erst freundlich, später mehr Wolken und im Süden lokale Schauer oder Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 20:00 Uhr