Das Wetter: Auch morgen und übermorgen freundlich und warm

Drei US-Bundesstaaten verhängen Quarantäne für Einreisende

New York: Drei US-Bundesstaaten haben jetzt auf die hohe Zahl von Corona-Erkrankungen in den Vereinigten Staaten reagiert. So verhängten die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für all diejenigen, die aus Bundesstaaten mit stärkerem Infektionsgeschehen einreisen. Die Regel soll heute um Mitternacht Ortszeit in Kraft treten. Die Liste der Herkunftsstaaten, die eine Quarantäne erfordern, soll je nach Infektionsgeschehen stetig aktualisiert werden. Momentan handelt es sich unter anderem um die Bundesstaaten Florida und Arizona. New York war mit Zehntausenden Neuinfektionen pro Tag noch vor einigen Monaten weltweites Epizentrum der Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 19:00 Uhr