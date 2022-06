Nachrichtenarchiv - 16.06.2022 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, Temperaturrückgang auf 17 bis 11 Grad. Die Aussichten: Bis zum Freitag teils länger sonnig, teils bewölkt; dabei morgen in Süd- und Ostbayern vereinzelt Gewitter. Am Samstag viel Sonne. Tageshöchstwerte zunächst bis 29, am Samstag bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2022 00:00 Uhr