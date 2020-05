Das Wetter: Auch morgen freundlich und mild

Polizei fasst mutmaßlichen Serien-Brandstifter

Weilheim: Die Polizei in Oberbayern hat einen Mann festgenommen, der möglicherweise für eine ganze Serie von Brandstiftungen im Oberland verantwortlich ist. Der 47-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, vier Brände im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gelegt zu haben. Die Polizei prüft auch, ob der Mann etwas mit dem gestrigen Feuer in einer Biogasanlage in Reichersbeuern zu tun hat. Dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Das Motiv des Verdächtigen ist nicht bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.05.2020 20:15 Uhr