Das Wetter: Auch am Abend sonnig

CDU-Chef Merz will beim nächsten Parteitag befristete Frauenquote vorschlagen

Berlin: CDU-Chef Merz will dem Parteitag im September eine befristete Frauenquote vorschlagen. Nach Angaben von Generalsekretär Czaja soll in den Parteivorständen ab der Kreisebene schrittweise eine Quote eingeführt werden, die bis zum Jahr 2025 auf 50 Prozent steigt. Wie Czaja weiter erläuterte, will Merz diese Neuregelung erst einmal auf fünf Jahre begrenzen. In der Partei gebe es weiterhin "unterschiedliche Auffassungen" zum Thema Frauenquote. Ein erster Vorstoß für eine 50-prozentige Quote war schon 2020 auf Druck der damaligen Parteichefin Kramp-Karrenbauer auf den Weg gebracht worden, wurde aber bisher keinem Parteitag zur Abstimmung vorgelegt. Aktuell sieht die Satzung der CDU lediglich vor, dass Frauen "mindestens zu einem Drittel" an Parteiämtern und öffentlichen Mandaten beteiligt sein sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2022 18:00 Uhr