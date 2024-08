Das Wetter: Auch am Abend noch freundlich, vereinzelt Wärmegewitter

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden verbreitet sonnig. In den Alpen sind ganz vereinzelt Wärmegewitter möglich. In der Nacht erst klar, später gebietsweise Regen. Die Werte gehen zurück auf 19 bis 15 Grad. Morgen und am Montag meist wechselhaft mit Regenfällen, in Franken freundlicher. 18 bis 25 Grad. Am Dienstag teils bewölkt, teils sonnig und wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 17:00 Uhr