Das Wetter: Auch am Abend meist freundlich, böiger Wind

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend sonnig, vereinzelt Wolken. Es herrscht lebhafter Wind, stellenweise starke Böen. Im Osten sind ganz vereinzelte Schauer möglich. In der Nacht meist klar oder Wolken. Abkühlung auf 13 bis 4 Grad. Die Aussichten: Morgen und die kommenden Tage meist freundlich mit etwas Wolken - aber recht windig. Tagsüber 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 17:00 Uhr