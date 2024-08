Das Wetter: Auch am Abend meist freudlich, vereinzelt Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig mit einigen lockeren Wolkenfeldern. An den Alpen lokale Wärmegewitter. In der Nacht überwiegend klar und Abkühlung auf 20 bis 15 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist freundlich, vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es Schauer und Geiwtter geben. Die Höchsttemperaturen: 25 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 17:00 Uhr