Das Wetter: Auch am Abend meist freudlich, gebietsweise schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig, aber lokale Wärmegewitter ganz im Süden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Landkreis Ostallgäu. In der Nacht überwiegend klar und Abkühlung auf 20 bis 15 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist freundlich, vor allem in der zweiten Tageshälfte kann es Schauer und Geiwtter geben. Die Höchsttemperaturen: 25 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 18:00 Uhr