Das Wetter: Auch am Abend freundlich, vereinzelt Wärmegewitter

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend meist freundlich und warm, später können im Westen Wärmegewitter aufziehen. In der Nacht teils klar teils gewittrig bei Tiefstwerten zwischen 17 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, dabei nur noch 18 bis 25 Grad. Ab Donnerstag im Norden wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 18:00 Uhr