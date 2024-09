Das Wetter: Anfangs teils neblig, sonst sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Teilen Schwabens und Oberbayerns trüb durch Nebel oder Hochnebel, ansonsten viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 21 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen sonnig bei 21 bis 25 Grad, am Montag und Dienstag ist es bei lebhaftem Wind unbeständiger bei maximal 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 06:00 Uhr