Das Wetter: Anfangs Regen, später freundlicher; Höchstwerte bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst wechselnd bewölkt mit schauerartigem Regen. Später von Norden her allmählich freundlicher, am Nachmittag nur noch an den Alpen letzte Schauer. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Die Aussichten: Von morgen bis Mittwoch viel Sonne. Am Mittwochnachmittag lokale Gewitter. Höchstwerte morgen 23 bis 29, ab Dienstag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 06:00 Uhr