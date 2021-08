Das Wetter: Anfangs im Südosten Regen, dann wechselhaft und bis 23 Grad.

Schwimmer Wellbrock holt Gold über zehn Kilometer

Tokio: Der deutsche Langstreckenschwimmer Florian Wellbrock hat beim olympischen Freiwasser-Schwimmen über die Zehn-Kilometer-Distanz Gold gewonnen. Bei dem Rennen im Odaiba Marine Park in der Bucht von Tokio schlug der 23-jährige Magdeburger mit 25 Sekunden Vorsprung vor dem ungarischen Fünf-Kilometer-Weltmeister Rasovszky und dem italienischen Europameister Paltrinieri an. Es war das erste deutsche Schwimmer-Gold seit dem Sieg von Britta Steffen in der Halle vor 13 Jahren. Am Sonntag hatte Wellbrock über die 1500 Meter im Beckenschwimmen bereits Bronze geholt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 06:00 Uhr