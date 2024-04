Das Wetter: anfangs freundlich, später Regen von Westen

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten beginnt der Tag zunächst freundlich und trocken. Später zieht von Westen her Regen auf. Es bleibt windig. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht nur noch wenige Schauer, um die 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiter wechselhaft und windig. Zum Wochenende meist sonnig, bis 27 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 06:00 Uhr