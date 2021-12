Nachrichtenarchiv - 07.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute zu Tagesanfang bewölkt mit etwas Schnee, später von Westen her freundlicher, bei -1 bis +3 Grad. Morgen bewölkt mit Schnee, vor allem im Südwesten, am Donnerstag auch im Osten. Am Tag bis + 4 Grad, nachts überall Frost.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.12.2021 05:00 Uhr