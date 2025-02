Das Wetter: An der oberen Donau länger trüb - sonst Sonne und Wolken bei 5 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: An der oberen Donau zunächst trüb. Sonst neben Wolken längere Zeit Sonnenschein, vor allem Richtung Inn, Salzach und Bayerischer Wald. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. In der Nacht vor allem im Süden etwas Regen bei plus 6 bis minus 3 Grad. Die Aussichten: Morgen viele Wolken und etwas Regen, nachmittags freundlicher. Am Montag nur an den Alpen etwas Sonne. Höchstwerte 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 06:00 Uhr