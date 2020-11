Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: An der Donau Nebel und Hochnebel, sonst viel Sonne. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen sonniges Herbstwetter, örtlich Nebel. Nächtliche Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Tagsüber bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 06:00 Uhr