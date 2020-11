Nachrichtenarchiv - 01.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter: An den Alpen zunächst freundlich, sonst bei 11 bis 17 Grad stark bewölkt, später von Westen her Regen. Die weiteren Aussichten: Morgen freundlich und trocken, dazu mit 15 bis 21 Grad sehr mild. Am Dienstag im Süden Regen, ab 1.200 Metern auch Schnee. In Franken teils freundlich. Am Mittwoch kühl, aber langsam trockener.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 06:00 Uhr