Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe meist bewölkt, aber trocken, sonst auch sonnig. In der Nacht an den Alpen weiter viele Wolken. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Am Wochenende viel Sonnenschein und nur wenige Wolken bei 23 bis 28 Grad. Am Montag einzelne Schauer und kühler

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2020 18:00 Uhr