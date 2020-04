Das Wetter: an den Alpen wechselhaft, sonst sonnig

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe noch wechselnd bewölkt, nachmittags freundlicher. Ansonsten vielerorts ungetrübter Sonnenschein. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht meist klar und Abkühlung auf 5 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen durchwegs sonniges Wetter. Dabei bis zum Mittwoch weiterhin sehr windig. In den Nächten Abkühlung auf 7 bis 2 Grad, Tageshöchstwerte 15 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 10:00 Uhr