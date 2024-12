Das Wetter: An den Alpen sonnig, sonst trüb, bis vier Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in den Hochlagen zeigt sich die Sonne. Ansonsten ist es meist trüb durch Nebel und Hochnebel. Die Höchstwerte liegen bei minus 2 bis plus 4 Grad. In der Nacht um die minus 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und an Neujahr kaum Wetteränderung. Am Donnerstag dann in Südbayern freundlicher. Andernorts auch Regen möglich. Es wird stürmisch und deutlich milder, bei 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 06:00 Uhr