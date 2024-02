Das Wetter: an den Alpen sonnig, sonst trüb, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen sonnig, sonst grau und vereinzelt Regen - dazu windig, bei Höchstwerten zwischen 6 und 12 Grad. Auch nachts nur in Alpennähe meist klar, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen ist das Wetter ganz ähnlich. Die weiteren Aussichten: Montag und Dienstag südlich der Donau oft sonnig, sonst weiterhin meist bewölkt mit örtlichem Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 08:15 Uhr