Das Wetter: an den Alpen sonnig, sonst neblig, -1 bis +3 Grad

Nachrichtenarchiv - 13.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Früh gibt es in ganz Bayern noch viele Nebel und Hochnebelfelder. Die lockern nach und nach auf, später scheint dann vor allem im Süden die Sonne, später auch stellenweise von Franken bis Niederbayern. Die Temperaturen erreichen heute maximal minus ein bis plus 3 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus mit etwas mehr Sonne in Franken. Am Wochenende ist es nur in Alpennähe sonnig, sonst meist trüb. Ab morgen wird es besonders außerhalb des Nebels wieder milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 06:00 Uhr